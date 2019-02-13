2019-02-13T09:38:46+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах водитель снегоход на дороге столкнулся с легковушкой: один человек пострадал

Мужчина с тяжелой травмой головы попал в БСМП [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Авария с участием снегохода и отечественной легковушки ВАЗ-2115 произошла 12 февраля в 18.15 на улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах. 35-летний мужчина, не имеющий водительских прав на управление снегоходом, отправился кататься по оживленным улицам города. На четырехполосной дороге он выехал на встречку, где врезался в "пятнадцатую".

В Набережных Челнах водитель снегоход на дороге столкнулся с легковушкой: один человек пострадал.соцсети

По предварительным данным, мужчина на снегоходе не надел на голову защитный шлем, и в результате столкновения получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом бедра. Он отправлен в БСМП Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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