2019-02-13T08:59:53+03:00
Происшествия

В Чувашии автомобильный навигатор отправил водителя в больницу

Мужчина попал в аварию и сломал ноги
Лика ИСАЕВА
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С места аварииС места аварииФото: МВД по Чувашской Республике
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То, что верить навигатору небходимо не всегда, требуется еще и смотреть на знаки дорожного движения, убедился 12 февраля 40-летний житель Мордовии, управлявший "Ладой Грантой". Мужчина, как рассказали в УГИБДД МВД Чувашии, двигался по трассе М7 "Москва-Уфа" со стороны Казани. Дорогу не знал, и доверился навигатору, когда ему надо было свернуть на трассу "Чебоксары-Сурское". Гаджет проложил ему путь по трассе с односторонним движением. В результате легковушка на большой скорости врезалась лоб в лоб в груженный КАМАЗ.

Водитель легковушки получил травмы ног, его зажало в искореженном салоне. Для его деблокировки вызывали спасателей. Затем его передали медикам и отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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