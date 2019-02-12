2019-02-12T19:26:19+03:00
Общество

В Казани во время акции от Росстандарта бесплатно на точность было проверено 907 тонометров

Их принесли более 700 горожан [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Накануне в Казани прошла акция от Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!». В ходе нее горожане могли принести и бесплатно проверить на сколько точны их бытовые тонометры.

В итоге на базе Центра стандартизации и метрологии Татарстана специалистами были изучена работоспособность 907 таких необходимых в быту, особенно людей, страдающих от давления, приборов. Все это за день принесли более 700 жителей столицы Татарстана

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- Мы прекрасно понимаем, что насколько работоспособен данный прибор, настолько точно и оперативно наше население может реагировать и соответствующим образом контролировать свое здоровье, - заявил в итоге директор ЦСМ Росстандарта в Татарстане Фарид Туктаров.

Отмечается, что данная акция прошла в 50 регионах страны. За день было проверено более 13 тысяч тонометров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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