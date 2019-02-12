2019-02-12T18:47:33+03:00
Общество

Владимир Путин в Казани заявил о возвращении к теме создания сверхзвуковых пассажирских самолетов

Это воздушное судно могут создавать на базе ракетоносца Ту-160, который производится в столице Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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В Казани во время встречи с активистами и общественниками нацпроекта «Жилье и городская среда» Президент России Владимир Путин высказался насчет создания в столице Татарстана модернизированный ракетоносцев Ту-160.

- Мы реализовали в Казани блестящий проект, фактически создали новую машину Ту-160 для Вооружённых сил. Сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы, просто здорово, - сказал Владимир Путин.

При этом он отметил, что России нужно вернуться еще и к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов. Их, отметим, могут создавать на базе ракетоносца Ту-160.

Известно, что опытный образец такого гражданского судна должен совершить свой первый вылет в 2027 году.

Так, в планах стоит, что самолет на высоте 11 километров будет развивать скорость от 1 500 до 1 900 км/ч. В нем будет около 30 пассажирских мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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