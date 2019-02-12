2019-02-12T18:05:36+03:00
Общество

В День Святого Валентина по Нижнекамску будет курсировать "романтический" трамвай

Все желающие смогут получить валентинку, сфотографироваться и даже сделать аквагрим
Владимир КРУПСКИЙ
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Трамвай отправится в путь в 14:00.Трамвай отправится в путь в 14:00.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Для жителей Нижнекамска ко Дню Святого Валентина приготовили подарок. 14 февраля по городу будет курсировать необычный трамвай. Организаторы акции нарекли его "романтическим".

Тематически оформленная "двойка" отправится из депо в два часа дня. Дети будут раздавать на остановках валентинки, сделанные своими руками, а те нижнекамцы, кому посчастливится попасть в вагон, смогут сделать снимки в романтической фотозоне, сыграть в "Угадай мелодию", послушать стихотворения о любви и даже сделать себе бесплатный аквагрим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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