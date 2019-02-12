В День Святого Валентина по Нижнекамску будет курсировать "романтический" трамвай
Для жителей Нижнекамска ко Дню Святого Валентина приготовили подарок. 14 февраля по городу будет курсировать необычный трамвай. Организаторы акции нарекли его "романтическим".
Тематически оформленная "двойка" отправится из депо в два часа дня. Дети будут раздавать на остановках валентинки, сделанные своими руками, а те нижнекамцы, кому посчастливится попасть в вагон, смогут сделать снимки в романтической фотозоне, сыграть в "Угадай мелодию", послушать стихотворения о любви и даже сделать себе бесплатный аквагрим.
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ИСТОЧНИК KP.RU