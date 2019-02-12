2019-02-12T17:52:14+03:00
Общество

ВСМ Москва-Казань все-таки построят, чего нельзя сказать о скоростной автотрассе

Проект высокоскоростной ж/д магистрали был официально признан безубыточным
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее сообщалось, что платная трасса из Казани в Москву будет построена к 2024 годуРанее сообщалось, что платная трасса из Казани в Москву будет построена к 2024 годуФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Вице-премьер Правительства России Максим Акимов окончательно подтвердил – высокоскоростная магистраль Москва-Казань будет построена. На данный момент уже изучены все пессимистичные прогнозы, и проект был признан безубыточным. Сообщает РБK.

Однако, когда разговор зашел о строительстве скоростной автотрассы Москва-Казань, Акимов сообщил, что окончательного решения по данному вопросу пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство платной трассы из Казани в Москву будет завершено до 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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