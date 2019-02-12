В Набережных Челнах двое мужчина протянули за собой многотонный грузовик
На заводе «КАМАЗ» атлеты из силового шоу Дмитрий и Кирилл сделали для многих невозможное. Они протянули за собой тягач татарстанского грузовика, который весит около 8 тонн. Пока преодолено расстояние в 20 метров.
В Набережных Челнах двое мужчина протянули за собой многотонный грузовик.
По словам мужчин, которые спокойно гнут арматуру и жонглируют гирей, тащить грузовик летом по асфальту проще, чем по полу в цеху. Весной атлеты хотят повторить трюк, но только тянуть многотонный большегруз на время.
Также в плане у татарстанцев примерить свои способности по перетаскиванию и перетягиванию тяжестей непосредственно на гоночном грузовике команды «КАМАЗ-мастер». Сообщают «Вести «КАМАЗА».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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