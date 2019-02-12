2019-02-12T17:31:32+03:00
Политика

Владимир Путин в Казани объявил о старте проектов, которые обеспечат движение России вперед

Он отметил, что в этом направление важно наладить работу между центром, регионами и муниципалитетами
Алина ГАБДУЛИНА
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Президент встретился с общественностью с целью обсуждения национального проекта «Жилье и городская среда».Президент встретился с общественностью с целью обсуждения национального проекта «Жилье и городская среда».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 12 февраля, Президент России Владимир Путин встретился с общественностью с целью обсуждения национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе этого мероприятия глава страны отметил, что государство собирается запустить набор подобных проектов, которые в конечном итоге должны обеспечить движение России вперед по ключевым направлениям развития.

После Путин добавил, что сейчас необходимо наладить работу между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Это поможет достижению поставленной цели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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