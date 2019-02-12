Владимир Путин в Казани объявил о старте проектов, которые обеспечат движение России вперед
Во вторник, 12 февраля, Президент России Владимир Путин встретился с общественностью с целью обсуждения национального проекта «Жилье и городская среда».
В ходе этого мероприятия глава страны отметил, что государство собирается запустить набор подобных проектов, которые в конечном итоге должны обеспечить движение России вперед по ключевым направлениям развития.
После Путин добавил, что сейчас необходимо наладить работу между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Это поможет достижению поставленной цели.
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ИСТОЧНИК KP.RU