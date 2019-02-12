Владимир Путин в Казани объявил о старте проектов, которые обеспечат движение России вперед

12 Февр. 17:31 2019-02-12T17:31:32+03:00

Президент встретился с общественностью с целью обсуждения национального проекта «Жилье и городская среда». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он отметил, что в этом направление важно наладить работу между центром, регионами и муниципалитетами

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 февраля, Президент России Владимир Путин встретился с общественностью с целью обсуждения национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе этого мероприятия глава страны отметил, что государство собирается запустить набор подобных проектов, которые в конечном итоге должны обеспечить движение России вперед по ключевым направлениям развития.

После Путин добавил, что сейчас необходимо наладить работу между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. Это поможет достижению поставленной цели.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU