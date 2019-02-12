2019-02-12T16:44:43+03:00
Политика

Владимир Путин посетил казанский центр культуры и спорта "Московский"

Президент России посетил занятия по танцам [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В "Московском" Владимир Путин находится вместе с главой Татарстана Рустамом МиннихановымВ "Московском" Владимир Путин находится вместе с главой Татарстана Рустамом МиннихановымФото: Дмитрий СМИРНОВ
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В первую очередь по приезду в Казань Владимир Путин вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым направился в обновлённый центр культуры и спорта "Московский".

В ходе осмотра реновированного учреждения Президент России зашел в танцевальный зал. На тот момент в нем занимались подростки. Путин спросил у них, нравится ли им центр и школьники ответили удовлетворительно.

Владимир Путин посетил казанский центр культуры и спорта "Московский".Дмитрий СМИРНОВ

После глава страны ознакомился с опытом Казани по трансформации дворцов культуры в современные культурные центры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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