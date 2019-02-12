В день приезда Владимира Путина в Казани перекрывают дороги

12 Февр. 16:52 2019-02-12T16:52:15+03:00

Горожане начали жаловаться на это в социальных сетях

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В интернете стали появляться сообщения жителей Казани, которые отмечают перекрытие дорог в городе в день приезда Президента России Владимира Путина.

- Путин в Казани, - коротко и ясно подписывает фотографию некто Эдуард Поляков.

- Вся улица Воровского стояла, кортеж пропускала, - сообщает местная жительница Диана Романенко.

Между тем, согласно данным Яндекс.Пробки затруднений на дорогах Казани пока не наблюдается.

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ИСТОЧНИК KP.RU