2019-02-12T16:52:15+03:00
Авто

В день приезда Владимира Путина в Казани перекрывают дороги

Горожане начали жаловаться на это в социальных сетях
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В интернете стали появляться сообщения жителей Казани, которые отмечают перекрытие дорог в городе в день приезда Президента России Владимира Путина.

- Путин в Казани, - коротко и ясно подписывает фотографию некто Эдуард Поляков.

- Вся улица Воровского стояла, кортеж пропускала, - сообщает местная жительница Диана Романенко.

Между тем, согласно данным Яндекс.Пробки затруднений на дорогах Казани пока не наблюдается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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