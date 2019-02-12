В Казани на улице Чишмяле запретят стоянку автомобилей
Как сообщают в комитете транспорта Казани, по многочисленным просьбам местных жителей на улице Чишмяле автомобилистам запретят там оставлять свои машины. Также это решение позволит дольше сохранять нормальное состояние проезжей части и должно обеспечить безопасность дорожного движения. В ближайшем будущем там должны установить соответствующие знаки.
При этом полностью ограничение будет действовать только на одной стороне дороги – в направлении от улицы Юлиуса Фучика в сторону проспекта Победы. Оставить автомобиль разрешат на другой стороне при движении в обратном направлении и то только днем – с 8.00 до 18.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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