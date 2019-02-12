В Казани на улице Чишмяле запретят стоянку автомобилей

12 Февр. 15:59 2019-02-12T16:01:24+03:00

Там все же можно будет припарковаться, но только днем и на одной стороне дороги

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Как сообщают в комитете транспорта Казани, по многочисленным просьбам местных жителей на улице Чишмяле автомобилистам запретят там оставлять свои машины. Также это решение позволит дольше сохранять нормальное состояние проезжей части и должно обеспечить безопасность дорожного движения. В ближайшем будущем там должны установить соответствующие знаки.

При этом полностью ограничение будет действовать только на одной стороне дороги – в направлении от улицы Юлиуса Фучика в сторону проспекта Победы. Оставить автомобиль разрешат на другой стороне при движении в обратном направлении и то только днем – с 8.00 до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU