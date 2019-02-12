2019-02-12T15:21:40+03:00
Политика

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань

В скором времени он посетит центр культуры и отдыха "Московский" и ЖК "Арт Сити"
Алина ГАБДУЛИНА
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Об этом сообщает телеграмм-канал АппаратнаяОб этом сообщает телеграмм-канал АппаратнаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самолет Президента России Владимира Путина сел в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал "Аппаратная".

Напомним, в Казани Владимир Путин побывает в реновированном центре культуры и спорта "Московский", где поговорит с представителями общественности и обсудит вопросы реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и ЖК "Арт Сити".

После глава страны направится в Иннополис на заседание Госсовета России.Также в планах Путина имеется встреча с участниками спортивной команды "КАМАЗ-мастер" и отдельно - с главой Татарстана Рустамом Миннихновым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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