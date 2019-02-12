Президент России Владимир Путин прилетел в Казань
Самолет Президента России Владимира Путина сел в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал "Аппаратная".
Напомним, в Казани Владимир Путин побывает в реновированном центре культуры и спорта "Московский", где поговорит с представителями общественности и обсудит вопросы реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и ЖК "Арт Сити".
После глава страны направится в Иннополис на заседание Госсовета России.Также в планах Путина имеется встреча с участниками спортивной команды "КАМАЗ-мастер" и отдельно - с главой Татарстана Рустамом Миннихновым.
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ИСТОЧНИК KP.RU