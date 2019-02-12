В Казани студенты проходят отбор на чемпионат мира по запуску бумажных самолетиков

12 Февр. 15:11 2019-02-12T15:11:53+03:00

Победитель имеет все шансы стать полноправным представителем России на финале мирового чемпионата по запуску бумажных самолетиков Red Bull Paper Wings-2019.

Изменить размер текста: A A

На базе трех казанских вузов до апреля будут проходить отборочные соревнования по запуску бумажных самолетиков. Это не какая-нибудь забава, а довольно серьезное состязание. Ведь победитель имеет все шансы пройти через национальный этап и стать полноправным представителем России на финале мирового чемпионата по запуску бумажных самолетиков Red Bull Paper Wings-2019.

Итак, участникам в Казани предстоит соревноваться в трех номинациях: дальность, длительность и аэробатика.

Сам финал мировой серии пройдет с 16 по 19 мая в австрийском Зальцбурге. Его победитель в качестве приза получит возможность провести уикенд на одном из этапов Чемпионата Мира по авиагонкам Red Bull Air Race-2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5 самых лучших моделей бумажных самолетиков (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU