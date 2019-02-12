В Казани студенты проходят отбор на чемпионат мира по запуску бумажных самолетиков
На базе трех казанских вузов до апреля будут проходить отборочные соревнования по запуску бумажных самолетиков. Это не какая-нибудь забава, а довольно серьезное состязание. Ведь победитель имеет все шансы пройти через национальный этап и стать полноправным представителем России на финале мирового чемпионата по запуску бумажных самолетиков Red Bull Paper Wings-2019.
Итак, участникам в Казани предстоит соревноваться в трех номинациях: дальность, длительность и аэробатика.
Сам финал мировой серии пройдет с 16 по 19 мая в австрийском Зальцбурге. Его победитель в качестве приза получит возможность провести уикенд на одном из этапов Чемпионата Мира по авиагонкам Red Bull Air Race-2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU