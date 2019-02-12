Жителя Чебоксар будут судить за жестокое убийство женщины в подъезде

12 Февр. 14:49 2019-02-12T14:49:16+03:00

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Убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений – в этом обвиняют 29-летнего жителя Чебоксар.

Как следует из материалов уголовного дела, рано утром 2 июля прошлого года в столице Чувашии пьяный мужчины в подъезде дома напал на 43-летнюю женщину, ведущую бродяжнический образ жизни. Потерпевшая, видимо, решила переночевать на одной из ластичных площадок.

Она попыталась убежать от обвиняемого наверх. Но он ее настиг между третьим и четвертым этажами. Там мужчина нанес своей жертве не менее 49 ножевых ранений и при этом жестоко избил. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Когда подозреваемого нашли и пришли к нему домой, тот решил не пускать полицейских и удерживал дверь изнутри. Но силы были неравны. Во время обыска в квартире мужчины, в том числе, были изъяты и кроссовки со следами крове. Задержанного поместили под стражу.

- Расследование завершено и все материалы отправлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU