У жителей Татарстана появилась возможность в МФЦ получать и восстанавливать свои ИНН

12 Февр. 14:27 2019-02-12T14:27:59+03:00

Там же в 2019 году в период выборов в Госсовет республики они смогут получить открепительный талон для голосования по месту нахождения

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С 12 февраля текущего года многофункциональные центры (МФЦ) Татарстана начали выдавать ИНН, восстановить его после утраты, порчи или заменять после смены фамилии.

Стоимость госпошлины повторной выдачи свидетельства составляет 300 рублей. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила директор «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в республике Ленара Музафарова.

Она отметила, что получить свидетельство ИНН можно будет через семь рабочих дней после обращения в многофункциональный центр. При себе налогоплательщику необходимо иметь паспорт. Заявление также может быть предоставлено уполномоченным представителем налогоплательщика.

Также в 2019 году в период выборов в Госсовет Татарстана у избирателей появится возможность получить открепительный талон для голосования по месту нахождения.

ИСТОЧНИК KP.RU