В Набережных Челнах прокуратура прекратила поборы в одном из детских садов

12 Февр. 13:04 2019-02-12T13:04:40+03:00

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При прокурорской проверке детского сада № 62 «Весняночка» в Набережных Челнах был установлен факт поборов. Так, выяснилось, что в октябре прошлого года по решению родительского комитета собирались деньги на хозяйственные нужды дошкольного учреждения.

При этом всплыл интересный факт. На тех, кто решил не давать денег, давление оказывали члены того самого родительского комитета.

- Пожертвование является личным и добровольным делом каждого из родителей, какие-либо органы, собрания, в том числе родительские комитеты, администрация образовательного учреждения, иные должностные лица не вправе принимать решения о сборе с родителей и денежных средств, предлагать им оказать пожертвование образовательному учреждению, а также устанавливать его сумму, - уточняют в прокуратуре Татарстана.

После того как в адрес руководства детсада от надзорного органа поступило предписание нарушения устранили и одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU