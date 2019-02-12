2019-02-12T13:04:40+03:00
Общество

В Набережных Челнах прокуратура прекратила поборы в одном из детских садов

На несогласных давили сами члены родительского комитета
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Деньги собирали на хозяйственные нужды.Деньги собирали на хозяйственные нужды.Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

При прокурорской проверке детского сада № 62 «Весняночка» в Набережных Челнах был установлен факт поборов. Так, выяснилось, что в октябре прошлого года по решению родительского комитета собирались деньги на хозяйственные нужды дошкольного учреждения.

При этом всплыл интересный факт. На тех, кто решил не давать денег, давление оказывали члены того самого родительского комитета.

- Пожертвование является личным и добровольным делом каждого из родителей, какие-либо органы, собрания, в том числе родительские комитеты, администрация образовательного учреждения, иные должностные лица не вправе принимать решения о сборе с родителей и денежных средств, предлагать им оказать пожертвование образовательному учреждению, а также устанавливать его сумму, - уточняют в прокуратуре Татарстана.

После того как в адрес руководства детсада от надзорного органа поступило предписание нарушения устранили и одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержан водитель, сбивший инспектора ДПС в Казани
Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр
Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля
Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива
В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа
В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту
В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова
В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью