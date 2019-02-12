2019-02-12T13:43:31+03:00
Общество

В 2019 году в Татарстане построят дороги к 22 селам

Деньги на 11 из них будут выделены из федеральных субсидий
Алина ГАБДУЛИНА
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Из бюджета республики же на оставшиеся дороги будет направлено порядка 500 миллионов рублейИз бюджета республики же на оставшиеся дороги будет направлено порядка 500 миллионов рублейФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В текущем году, в Татарстане должны быть построены дороги к 22 селам. Известно, что деньги на 11 из них будут выделены из федеральных субсидий. Речь идет о полмиллиарде рублей. Из бюджета республики же на оставшиеся дороги будет направлено также порядка 500 миллионов рублей. Такие цифры во вторник, 12 февраля, назвал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.

Он также отметил, что на данный момент из 3 тысяч сельских населенных пунктов 536 не имеют дорог с твердым покрытием. Несмотря на этот факт, Министр транспорта России Евгений Дитрих поблагодарил Татарстан за внимание к данной проблеме.

Вместе с тем помощник Президента РФ Игорь Левитин, который также присутствовал на встрече, заметил, что жителей республиканских сел и деревень необходимо обеспечить хорошим общественным транспортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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