2019-02-12T12:34:25+03:00
Общество

День приезда Путина в Казанском авиационном заводе объявили выходным

При этом сотрудникам предприятия придется отработать за это в последнюю субботу апреля [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ПАО "Туполев"Фото: пресс-служба ПАО "Туполев"
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В минувшее воскресенье стало известно, что вторник, 12 февраля, когда Владимир Путин постетит столицу Татарстана, станет выходным днем для сотрудников Казанского авиационного завода имени Горбунова.

В официальном распоряжении, подписанным первым заместителем генерального директора предприятия Николаем Савицких, причиной тому значится выполнение работ по отключению электроэнергии для переподключения кабельных линий.

Помимо этого, в документе отмечено, что 8-часовой рабочий день переносится на субботу, 16 февраля.

Распоряжение от 10 февраля 2019 года

Распоряжение от 10 февраля 2019 года

Однако по информации собственных источников "КП-Казань" близких к ситуации, из-за недовольства сотрудников завода рабочий день в итоге был перенесен на последнюю субботу апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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