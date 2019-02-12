День приезда Путина в Казанском авиационном заводе объявили выходным
В минувшее воскресенье стало известно, что вторник, 12 февраля, когда Владимир Путин постетит столицу Татарстана, станет выходным днем для сотрудников Казанского авиационного завода имени Горбунова.
В официальном распоряжении, подписанным первым заместителем генерального директора предприятия Николаем Савицких, причиной тому значится выполнение работ по отключению электроэнергии для переподключения кабельных линий.
Помимо этого, в документе отмечено, что 8-часовой рабочий день переносится на субботу, 16 февраля.
Распоряжение от 10 февраля 2019 года
Однако по информации собственных источников "КП-Казань" близких к ситуации, из-за недовольства сотрудников завода рабочий день в итоге был перенесен на последнюю субботу апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU