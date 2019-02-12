2019-02-12T11:49:36+03:00
Общество

В Казани нашли 11-летнюю школьницу, которая пропала больше суток назад

Девочка цела и невредима
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "ЛизаАлерт"Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
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В Казани нашлась целой и невредимой 11-летняя Анастасия Бывшева, которая ушла из дома утром 11 февраля и пропала. Девочку искали не только родные и близкие, но и волонтеры сразу нескольких поисково-спасательных отрядов. Добровольцы "ЛизыАлерт" даже устроили выезд и самостоятельно искали девочку в центре города.

Там, к слову, ее и обнаружили приблизительно в 11.00 во вторник, 12 февраля. Анастасия была передана сотрудникам полиции, а после возвращена в дом. Информация о том, где именно школьница находилась последние сутки, не разглашается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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