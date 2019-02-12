В Казани нашли 11-летнюю школьницу, которая пропала больше суток назад
В Казани нашлась целой и невредимой 11-летняя Анастасия Бывшева, которая ушла из дома утром 11 февраля и пропала. Девочку искали не только родные и близкие, но и волонтеры сразу нескольких поисково-спасательных отрядов. Добровольцы "ЛизыАлерт" даже устроили выезд и самостоятельно искали девочку в центре города.
Там, к слову, ее и обнаружили приблизительно в 11.00 во вторник, 12 февраля. Анастасия была передана сотрудникам полиции, а после возвращена в дом. Информация о том, где именно школьница находилась последние сутки, не разглашается.
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ИСТОЧНИК KP.RU