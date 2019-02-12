В Казани нашли 11-летнюю школьницу, которая пропала больше суток назад

12 Февр. 11:49 2019-02-12T11:49:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани нашлась целой и невредимой 11-летняя Анастасия Бывшева, которая ушла из дома утром 11 февраля и пропала. Девочку искали не только родные и близкие, но и волонтеры сразу нескольких поисково-спасательных отрядов. Добровольцы "ЛизыАлерт" даже устроили выезд и самостоятельно искали девочку в центре города.

Там, к слову, ее и обнаружили приблизительно в 11.00 во вторник, 12 февраля. Анастасия была передана сотрудникам полиции, а после возвращена в дом. Информация о том, где именно школьница находилась последние сутки, не разглашается.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU