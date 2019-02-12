2019-02-12T14:36:42+03:00
Общество

В Чувашии приступили к обучению волонтеров, которые помогут жителям настроить цифровое телевидение

Добровольцами станут студенты, учителя, почтальоны и социальные работники
Алина ГАБДУЛИНА
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Чувашия полностью откажется от аналогового вещания уже 15 апреляЧувашия полностью откажется от аналогового вещания уже 15 апреляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уже с 15 апреля Чувашия, как и многие другие регионы страны, перейдет с аналогового эфирного вещания на цифровое. Однако не все жители республики знают о способах приёма такого телевидения и правилах выбора и подключения соответствующего оборудования.

В понедельник, 11 февраля, началось обучение волонтеров, которые будут помогать людям (в первую очередь - пенсионерам) настроить дома цифровое телевещание. Известно, что добровольцами станут студенты, учителя, почтальоны и социальные работники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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