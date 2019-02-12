В Нижнекамске день рождения Мусы Джалиля отметят с флешмобом и акциями

12 Февр. 12:54 2019-02-12T12:54:28+03:00

В частности, с 11.00 во всех библиотеках Нижнекамска начнутся поэтические чтения – «День Джалиля»

15 февраля будет 113 лет со дня рождения татарского поэта

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Нижнекамск уже вовсю готовится к празднованию 113-летния со дня рождения известного советского и татарского поэта Мусы Джалиля. Так, в пятницу, 15 февраля, в городе пройдет сразу несколько флешмобов и акций.

В частности, с 11.00 во всех библиотеках Нижнекамска начнутся поэтические чтения – «День Джалиля». Помимо этого в 13.00 в сквере Лемаева состоится литературный митинг «Пусть будет жизнь на века!».

После, в 15.00 в торговом центре «Барс-1» молодежь города организует флешмоб и прочитает стихотворение «Красная ромашка».

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ИСТОЧНИК KP.RU