Исторический особняк в Старо-Татарской слободе Казани выставят на торги
В скором времени в Казани на торги будет выставлено здание халяльного ресторана на Шигабутдина Марджани. Речь идет об отреставрированном кирпичном особняке 1868 года в Старо-Татарской слободе. Причина таких радикальных мер – банкротство владельца заведения.
Известно, что данное здание является памятником истории и культуры, будучи домом купца Прова Садовского. Особняк вместе с землей оценивается в 130,9 миллиона рублей. Еще 6,3 миллиона рублей стоят оборудования и предметы обстановки бывшего ресторана.
Дата торгов пока не назначена.
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ИСТОЧНИК KP.RU