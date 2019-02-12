2019-02-12T11:36:41+03:00
Общество

Исторический особняк в Старо-Татарской слободе Казани выставят на торги

Причина такого решения – банкротство его владельца
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В скором времени в Казани на торги будет выставлено здание халяльного ресторана на Шигабутдина Марджани. Речь идет об отреставрированном кирпичном особняке 1868 года в Старо-Татарской слободе. Причина таких радикальных мер – банкротство владельца заведения.

Известно, что данное здание является памятником истории и культуры, будучи домом купца Прова Садовского. Особняк вместе с землей оценивается в 130,9 миллиона рублей. Еще 6,3 миллиона рублей стоят оборудования и предметы обстановки бывшего ресторана.

Дата торгов пока не назначена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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