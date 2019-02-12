В Марий Эл главный врач закупал для больницы ноутбуки по завышенной цене у своего знакомого
Стало известно, что главный врач одной из районных больниц Марий Эл на протяжении нескольких месяцев закупал для учреждения ноутбуки без проведения необходимых конкурсных процедур. Технику по завышенной цене он приобретал у своего непосредственно знакомого. Потратив порядка 1,8 миллиона рублей на 78 компьютеров, он причин больнице имущественный вред в размере 305,5 тысяч рублей.
Данное правонарушение не осталось без внимания следственного комитета республики. Так, собранные надзорным ведомством доказательства вины врача, оказались достаточным основанием вынести ему наказание в виде штрафа. Теперь 60-летний мужчина обязан выплатить 38 тысяч рублей за превышение своих должностных полномочий.
Отмечается, что виновный уже полностью возместил причиненный больнице ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU