2019-02-12T11:03:52+03:00
Общество

В Марий Эл главный врач закупал для больницы ноутбуки по завышенной цене у своего знакомого

Теперь 60-летний мужчина должен выплатить штраф в размере 38 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Виновный уже полностью возместил причиненный больнице ущербВиновный уже полностью возместил причиненный больнице ущербФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Стало известно, что главный врач одной из районных больниц Марий Эл на протяжении нескольких месяцев закупал для учреждения ноутбуки без проведения необходимых конкурсных процедур. Технику по завышенной цене он приобретал у своего непосредственно знакомого. Потратив порядка 1,8 миллиона рублей на 78 компьютеров, он причин больнице имущественный вред в размере 305,5 тысяч рублей.

Данное правонарушение не осталось без внимания следственного комитета республики. Так, собранные надзорным ведомством доказательства вины врача, оказались достаточным основанием вынести ему наказание в виде штрафа. Теперь 60-летний мужчина обязан выплатить 38 тысяч рублей за превышение своих должностных полномочий.

Отмечается, что виновный уже полностью возместил причиненный больнице ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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