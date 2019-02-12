В Казани требуется кандидат на должность директора цирка

12 Февр. 10:43 2019-02-12T10:43:48+03:00

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Кресло директора Казанского цирка пустует с 1 августа 2018 года. С тех пор нового руководителя культурного объекта ищут, но пока должность вакантна.

Очередное объявление о конкурсе на замещение должности директора цирка появилось на сайте министерства культуры Татарстана. Анкеты желающих руководить предприятием ждут с 11 по 28 февраля. Требования к кандидатам: высшее образование - экономическое, юридическое, в области культуры и искусства, педагогическое, техническое, стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет. Также кандадат должен иметь четкий план действий и предложение по развитию деятельности цирка. Рекомендации приветствуются.

ИСТОЧНИК KP.RU