В Татарстане врача-акушера будут судить за гибель новорожденной девочки
Трагедия в семье нурлатцев произошла 28 марта 2018 года. Тогда в ЦРБ Нурлат поступила роженица. Женщину осотрел 36-летний врач-акушер и назначил ей родостимуляцию лекарственным препаратом «Окситоцин». Но при этом, как установили во время следствия, он не обеспечил непрерывную синхронную регистрацию частоты сердечных сокращений плода, и это помешало врачу своевременно диагностировать тяжелую гипоксию плода и принять решение о проведении оперативного родоразрешения. В результате этого появившаяся на свет девочка вследствие тяжелой гипоксии новорожденная девочка впала в кому и сейчас у нее тяжелое поражение мозга.
В отношении уже бывшего акушера-гинеколога было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
- Свою вину мужчина полностью признал, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»