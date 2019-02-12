2019-02-12T10:01:28+03:00
Происшествия

В Татарстане врача-акушера будут судить за гибель новорожденной девочки

Свою вину во время следствия он признал полностью
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Врача-акушера будут судить за то, что он не проследил за состоянием плода беременной женщиныВрача-акушера будут судить за то, что он не проследил за состоянием плода беременной женщиныФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Трагедия в семье нурлатцев произошла 28 марта 2018 года. Тогда в ЦРБ Нурлат поступила роженица. Женщину осотрел 36-летний врач-акушер и назначил ей родостимуляцию лекарственным препаратом «Окситоцин». Но при этом, как установили во время следствия, он не обеспечил непрерывную синхронную регистрацию частоты сердечных сокращений плода, и это помешало врачу своевременно диагностировать тяжелую гипоксию плода и принять решение о проведении оперативного родоразрешения. В результате этого появившаяся на свет девочка вследствие тяжелой гипоксии новорожденная девочка впала в кому и сейчас у нее тяжелое поражение мозга.

В отношении уже бывшего акушера-гинеколога было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

- Свою вину мужчина полностью признал, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержан водитель, сбивший инспектора ДПС в Казани
Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр
Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля
Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива
В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа
В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту
В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова
В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью