В Татарстане врача-акушера будут судить за гибель новорожденной девочки

12 Февр. 10:01 2019-02-12T10:01:28+03:00

Врача-акушера будут судить за то, что он не проследил за состоянием плода беременной женщины Фото: Из материалов пресс-службы

Свою вину во время следствия он признал полностью

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Трагедия в семье нурлатцев произошла 28 марта 2018 года. Тогда в ЦРБ Нурлат поступила роженица. Женщину осотрел 36-летний врач-акушер и назначил ей родостимуляцию лекарственным препаратом «Окситоцин». Но при этом, как установили во время следствия, он не обеспечил непрерывную синхронную регистрацию частоты сердечных сокращений плода, и это помешало врачу своевременно диагностировать тяжелую гипоксию плода и принять решение о проведении оперативного родоразрешения. В результате этого появившаяся на свет девочка вследствие тяжелой гипоксии новорожденная девочка впала в кому и сейчас у нее тяжелое поражение мозга.

В отношении уже бывшего акушера-гинеколога было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

- Свою вину мужчина полностью признал, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU