В Казани пройдет предпремьерный показ комедии "Громкая связь"

12 Февр. 09:34 2019-02-12T09:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая комедия выйдет на российские экраны 14 февраля, но для казанцев сделали исключение - они смогут увидеть фильм во время предпремьерного показа уже 13 февраля.

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

Это российская адаптация "Квартетом И" нашумевшего итальянского хита "Идеальные незнакомцы".

ИСТОЧНИК KP.RU