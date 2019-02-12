В Казани пройдет предпремьерный показ комедии "Громкая связь"
Мероприятие пройдет 13 февраля в 19.00 в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" в ТРЦ Сувар Плаза
Фильм выходит на экраны 14 февраляФото: кадр из фильма
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Новая комедия выйдет на российские экраны 14 февраля, но для казанцев сделали исключение - они смогут увидеть фильм во время предпремьерного показа уже 13 февраля.
Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.
Это российская адаптация "Квартетом И" нашумевшего итальянского хита "Идеальные незнакомцы".
ИСТОЧНИК KP.RU
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