В Марий Эл пожарный автомобиль застрял в снегу, пока горел дом многодетной семьи

12 Февр. 09:17 2019-02-12T09:17:54+03:00

Автомобиль застрял в сугробе, пока горел дом многодетной семьи Фото: МЧС по Марий Эл

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Пожар в одном из частных двухквартирных домов на улице Дачной в Йошкар-Оле произошел днем 10 февраля, в воскресенье. По телефону "112" пришло сообщение, что днем загорелась квартира, в которой находились женщина и трое ее несовершеннолетних детей. Самостоятельно потушить огонь женщина не смогла, и, выведя детей на улицу, вызвала пожарных.

На место ЧП отправили сразу две пожарные машины, но одна из них увязла в сугробе. Дом начал тушить только один пожарный расчет. На помощь был отправлен третий спецавтомобиль.

С места происшествияФото: МЧС по Марий Эл

Фото: МЧС по Марий Эл

Пока коллеги застрявшего КАМАЗа спасали дом многодетной семьи, сам КАМАЗ вытаскивали при помощи трактора.

- Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Одна из комнат была полностью охвачена огнем. Бойцы МЧС вскоре справились с возгоранием, не дав пламени перекинуться на квартиру соседей. В результате происшествия выгорела одна из комнат, закопчены имущество и отделка.

ИСТОЧНИК KP.RU