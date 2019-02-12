2019-02-12T09:30:03+03:00
Звезды

В Казани состоится предпремьерный показ фильма "7 ужинов"

Мероприятие пройдет 13 февраля в 19.00 кинотеатре "Алмаз Синема Порт" в РК Ривьера
Лика ИСАЕВА
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Мелодраматическая комедия выходит на экраны 14 февраляМелодраматическая комедия выходит на экраны 14 февраляФото: кадр из фильма
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Новую российскую мелодраматическую комедию покажут на сутки раньше официальной премьеры, уже 13 февраля. В главных ролях - Роман Курцын ("Ленинград 46") и Полина Максимова ("Без меня"), режиссер Кирилл Плетнев.

После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте, девушка не изменить решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, сниходительно соглашается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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