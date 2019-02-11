В Чебоксарах водитель администрации припарковался на месте для инвалидов
В одном из сообществ автовладельцев Чувашии в интернете появился гневный пост. Так, некто, пожелавший остаться неизвестным, сфотографировал машину с "красивыми" номерами, которая ыла припаркована на месте для инвалидов у здания администрации Калининского района Чебоксар.
- Привез мальчика-инвалида в администрацию района, хотел остановить поближе к крыльцу, чтобы было легче. Но ближайшее место было занято другим инвалидом. P.S А не на этой ли машинке возят главу администрации Калининского района? - описал ситуацию автор сообщения.
При этом среди гневных комментариев, правда, нашлось место и для официального извинения.
- Действительно, данный факт имел место быть. С водителем автомобиля проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобного В настоящий момент автомобиля на данном парковочном месте уже нет. Просим прощения за предоставленные неудобства и спасибо вам за бдительность, - написала пресс-служба Калининского района города Чебоксар.
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ИСТОЧНИК KP.RU