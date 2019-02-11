В Марий Эл водителя лесовоза убило крюком в голову

11 Февр. 18:34 2019-02-11T18:34:27+03:00

Все произошло, когда его машину попытались вытащить из сугроба

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Трагедия произошла в субботу, 9 февраля, в Звениговском районе Марий Эл. Там во время буксировки застрявшего автомобиля погиб 33-летний водитель лесовоза.

По данному факту СУ СКР Марий Эл проводит доследственную проверку.

Как уже успели установить следователи, груженный «КАМАЗ» застрял в снегу, в лесу. Тогда водитель попросил оператора манипулятора отбукировать его. Для этого мужчина закрепил на своей машине крюк от манипулятора, а сам обратно сел за руль. Во время движения крюк сорвался, пробил лобовое стекло и ударил водителя точно в голову. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, будет установлено на каком основании оба водителя были допущены к управлению транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU