В Кремле подтвердили, что Владимир Путин прилетит в Казань 12 феварля

11 Февр. 16:51 2019-02-11T16:57:20+03:00

Он побывает в Иннополисе и реновированном центре культуры и спорта "Московский"

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Стало известно, что Президент России Владимир Путин прилетит в Казань во вторник, 12 февраля. Напомним, 1 февраля на официальном интернет-портале правовой информации сообщалось, что глава страны прилетит в столицу Татарстана 10 числа. Однако этого не произошло.

Сейчас же приезд Путина журналистам подтвердил непосредственно его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что президент России примет участие в заседании президиума Госсовета, посвященного теме улучшения жилищных условий россиян. Однако теперь стали ясны и другие подробности его визита.

Так, Владимир Путин побывает в Иннополисе и реновированном центре культуры и спорта "Московский", где поговорит с представителями общественности и обсудит вопросы реализации национального проекта "Жилье и городская среда". После Президент встретится с участниками спортивной команды "КамАЗ-мастер" и отдельно - с главой Татарстана Рустамом Миннихновым.

ИСТОЧНИК KP.RU