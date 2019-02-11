11 Февр. 18:57 2019-02-11T18:57:56+03:00

Контроль за исполнением данного постановления возложен на заместителя главы Чебоксар по экономическому развитию и финансам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Они теперь обойдутся почти 6 тысяч рублей

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С февраля 2019 года в Чувашии выросла стоимость похоронных услуг. Так, если раньше люди отдавали за них 5,7 тысячи рублей, то сейчас эта цифры выросла до 5,9 тысяч.

Известно, что похоронные услуги в республике включают в себя оформление необходимых документов, предоставление гроба и других предметов для погребения, доставка гроба и перевозка тела на кладбище, а также само погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом.

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ИСТОЧНИК KP.RU