В Чувашии выросла стоимость похоронных услуг
Они теперь обойдутся почти 6 тысяч рублей
Контроль за исполнением данного постановления возложен на заместителя главы Чебоксар по экономическому развитию и финансамФото: Михаил ФРОЛОВ
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С февраля 2019 года в Чувашии выросла стоимость похоронных услуг. Так, если раньше люди отдавали за них 5,7 тысячи рублей, то сейчас эта цифры выросла до 5,9 тысяч.
Известно, что похоронные услуги в республике включают в себя оформление необходимых документов, предоставление гроба и других предметов для погребения, доставка гроба и перевозка тела на кладбище, а также само погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом.
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ИСТОЧНИК KP.RU