Таможенники Татарстана задержали посылки с контрафактной "Виагрой" на 1,5 миллиона рублей
Очередные посылки с контрафактными изделиями обнаружили сотрудники Казанского таможенного поста Татарстанской таможни. При этом речь идет не совсем банальных предметах.
Так, досматривая шесть посылок из Индии, сотрудники таможни заподозрили, что содержимое пакетов - 3 180 таблеток, промаркированные как «Виагра» и «Сиалис».
Таблетки находились в пакетах без инструкций в блистерах и коробках. Обратив внимание, что упаковочные коробки не соответствуют стандартам правообладателя, которому об этой находке и было доложено. В ответ таможенники получили сообщение, что все эти таблетки контрафакт.
- В первом случае сумма ущерба составила 1 151 920 рублей, во втором - 1 200 998 рублей, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - Все лекарственные препараты будут отправлены назад в Индию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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