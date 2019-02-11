2019-02-11T15:57:31+03:00
Происшествия

Таможенники Татарстана задержали посылки с контрафактной "Виагрой" на 1,5 миллиона рублей

Также в них обнаружили поддельный аналог таблеток для потенции на сумму 1,2 миллиона рублей
Лика ИСАЕВА
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Вот такие блистеры с "Виагрой" обнаружили таможенникиВот такие блистеры с "Виагрой" обнаружили таможенникиФото: Из материалов пресс-службы
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Очередные посылки с контрафактными изделиями обнаружили сотрудники Казанского таможенного поста Татарстанской таможни. При этом речь идет не совсем банальных предметах.

Так, досматривая шесть посылок из Индии, сотрудники таможни заподозрили, что содержимое пакетов - 3 180 таблеток, промаркированные как «Виагра» и «Сиалис».

Таблетки находились в пакетах без инструкций в блистерах и коробках. Обратив внимание, что упаковочные коробки не соответствуют стандартам правообладателя, которому об этой находке и было доложено. В ответ таможенники получили сообщение, что все эти таблетки контрафакт.

- В первом случае сумма ущерба составила 1 151 920 рублей, во втором - 1 200 998 рублей, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - Все лекарственные препараты будут отправлены назад в Индию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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