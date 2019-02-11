2019-02-11T19:06:59+03:00
Здоровье

Профессор казанского медуниверситета заявил, что бессонница может привести к инвалидности и раку

По словам Эдуарда Якупова, нарушение сна в тот или иной период жизни касается почти каждого человека.
Алина ГАБДУЛИНА
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Эдуард Якупов также отметил, что процент людей, которые никогда не страдали от нарушения сна, ничтожно малЭдуард Якупов также отметил, что процент людей, которые никогда не страдали от нарушения сна, ничтожно малФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики казанского государственного медицинского университета Эдуард Якупов рассказал о том, к чему может привести бессонница. С такой темой он выступил перед журналистами в понедельник, 11 февраля.

Якупов заявил, что нарушение сна ведет не только к снижению иммунитета и работоспособности, но и к инвалидизации населениях и увеличению онкологических заболеваний. После он добавил, что бессонница в тот или иной период жизни касается почти каждого человека.

Известно, что именно нарушение сна, памяти, тревожные состояния и головные боли собираются обсудить врачи России и стран СНГ на нейрофоруме, который состоится в Казани с 16 по 19 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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