Профессор казанского медуниверситета заявил, что бессонница может привести к инвалидности и раку

11 Февр. 19:06 2019-02-11T19:06:59+03:00

Эдуард Якупов также отметил, что процент людей, которые никогда не страдали от нарушения сна, ничтожно мал Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

По словам Эдуарда Якупова, нарушение сна в тот или иной период жизни касается почти каждого человека.

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Профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики казанского государственного медицинского университета Эдуард Якупов рассказал о том, к чему может привести бессонница. С такой темой он выступил перед журналистами в понедельник, 11 февраля.

Якупов заявил, что нарушение сна ведет не только к снижению иммунитета и работоспособности, но и к инвалидизации населениях и увеличению онкологических заболеваний. После он добавил, что бессонница в тот или иной период жизни касается почти каждого человека.

Известно, что именно нарушение сна, памяти, тревожные состояния и головные боли собираются обсудить врачи России и стран СНГ на нейрофоруме, который состоится в Казани с 16 по 19 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU