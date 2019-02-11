Профессор казанского медуниверситета заявил, что бессонница может привести к инвалидности и раку
Профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики казанского государственного медицинского университета Эдуард Якупов рассказал о том, к чему может привести бессонница. С такой темой он выступил перед журналистами в понедельник, 11 февраля.
Якупов заявил, что нарушение сна ведет не только к снижению иммунитета и работоспособности, но и к инвалидизации населениях и увеличению онкологических заболеваний. После он добавил, что бессонница в тот или иной период жизни касается почти каждого человека.
Известно, что именно нарушение сна, памяти, тревожные состояния и головные боли собираются обсудить врачи России и стран СНГ на нейрофоруме, который состоится в Казани с 16 по 19 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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