В Чебоксарах заключенный пожаловался в суд на то, что сотрудники колонии при обходе мешают спать
Житель Чебоксар, отбывающий наказание в колонии №3, обратился в суд с иском к Министерству финансов России. Мужчина пожаловался на отсутствие притока свежего воздуха в жилых секциях исправительного учреждения.
Помимо этого, он отметил, что с 22.00 до 6.00 сотрудники колонии при обходе создают шум, который усиливается за счет металлического потолка и решеток, и мешает ему спать.
Однако представитель учреждения суду объяснила, что на протяжении 2016-2017 годов осуществлялось измерение микроклимата в камерах, и все было нормально. Естественная вентиляция в помещениях осуществляется за счет оконных проемов. Кроме того, есть принудительная вентиляция и в жилой секции, где осужденные находятся только в ночное время с 18.00 до 6.00, и в помещении воспитательной работы.
После ответчик добавил, что истец содержится в отряде строгих условий отбывания наказания.
После этого заключенный отказался от своего иска. Сообщает пресс-служба Московского районного суда Чебоксар.
ИСТОЧНИК KP.RU