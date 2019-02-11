В Чебоксарах заключенный пожаловался в суд на то, что сотрудники колонии при обходе мешают спать

11 Февр. 19:24 2019-02-11T19:24:10+03:00

Помимо этого, он указал на отсутствие свежего воздуха в жилых секциях исправительного учреждения

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Житель Чебоксар, отбывающий наказание в колонии №3, обратился в суд с иском к Министерству финансов России. Мужчина пожаловался на отсутствие притока свежего воздуха в жилых секциях исправительного учреждения.

Помимо этого, он отметил, что с 22.00 до 6.00 сотрудники колонии при обходе создают шум, который усиливается за счет металлического потолка и решеток, и мешает ему спать.

Однако представитель учреждения суду объяснила, что на протяжении 2016-2017 годов осуществлялось измерение микроклимата в камерах, и все было нормально. Естественная вентиляция в помещениях осуществляется за счет оконных проемов. Кроме того, есть принудительная вентиляция и в жилой секции, где осужденные находятся только в ночное время с 18.00 до 6.00, и в помещении воспитательной работы.

После ответчик добавил, что истец содержится в отряде строгих условий отбывания наказания.

После этого заключенный отказался от своего иска. Сообщает пресс-служба Московского районного суда Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU