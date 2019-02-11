13 и 14 февраля в Набережных Челнах на двух перекрестках отключат светофоры

11 Февр. 18:05 2019-02-11T18:05:57+03:00

В частности, в среду с 8.00 до 17.00 отключат светофор на пересечении проспектов Сююмбике и Автозаводский Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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13 и 14 февраля на дорогах Набережных Челнах автомобилистов ожидают небольшие неудобства. В связи с ремонтными работами на районных электросетях, будут обсточены светофоры на двух перекрестках.

В частности, в среду с 8.00 до 17.00 отключение запланировано на пересечении проспектов Сююмбике и Автозаводский. А в четверг в то же время светофор перестанет работать на пересечении проспектов Сююмбике и Вахитова.

Мэрия Набережных Челнов просит водителей и пешеходов быть внимательнее и руководствоваться на перечисленных участках дорожными знаками.

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ИСТОЧНИК KP.RU