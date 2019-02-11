13 и 14 февраля в Набережных Челнах на двух перекрестках отключат светофоры
13 и 14 февраля на дорогах Набережных Челнах автомобилистов ожидают небольшие неудобства. В связи с ремонтными работами на районных электросетях, будут обсточены светофоры на двух перекрестках.
В частности, в среду с 8.00 до 17.00 отключение запланировано на пересечении проспектов Сююмбике и Автозаводский. А в четверг в то же время светофор перестанет работать на пересечении проспектов Сююмбике и Вахитова.
Мэрия Набережных Челнов просит водителей и пешеходов быть внимательнее и руководствоваться на перечисленных участках дорожными знаками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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