Коновалов и Подберезкин отправились с "Рубином" на третий сбор в Турцию

11 Февр. 15:25 2019-02-11T15:25:21+03:00

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Казанский "Рубин" отправился на третий сбор в турецкий Белек. В составе команды значится 31 футболист. Приятной новостью для болельщиков стало возвращение в строй полузащитников Игоря Коновалова и Вячеслава Подберезкина. Оба игрока пропустили первые два сбора из-за травм, но теперь готовы вернуться на поле.

Таким образом, впервые с начала сборов казанцы будут тренироваться фактически в оптимальном на данный момент составе.

В Турцию с "Рубином" вновь отправились молодые футболисты и два игрока, которые пока на просмотре в команде - это форвард Зурико Давиташвили и полузащитник Гусейн Джафаров.

Третий сбор в Турции продлится до 23 февраля На нем подопечные Курбана Бердыева сыграют четыре матча.

Первый поединок казанцы проведут 13 февраля. В соперниках значится "Шахтер". Правда, не донецкий, а белорусский. 16 февраля соперником команды Бердыева станет "Оренбург". Спустя три дня "Рубин" сразится с казахстанским "Тоболом", а в заключительный день сборов проведет спарринг с московским "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU