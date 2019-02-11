2019-02-11T14:10:08+03:00
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Для перевозки участников чемпионата WorldSkills 2019 в Казани выделят 280 автобусов и 128 автомобилей

А волонтеры и аккредитованные лица мероприятия получат возможность бесплатного проезда на общественном транспорте
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что участников чемпионата мира по профессиональному мастерству по Казани будет возить 408 единиц транспорта. В частности, на эти цели будет выделено 280 автобусов и 128 легковых автомобилей. Об этом официально заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин.

Во время еженедельной планерки в мэрии города, Сафин также напомнил, что движение данного транспорта будет происходить по выделенным полосам.

Отмечается также, что помимо автобусов и автомобилей задействован будет и поезд «Ж/д вокзал – Аэропорт», который будет курсировать каждый час с 6.00 до 22.00 с 16 по 31 августа текущего года.

Волонтеры и аккредитованные лица чемпионата получат возможность бесплатного проезда на общественном транспорте. На это из бюджета города будет выделено 15,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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