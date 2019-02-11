Тхэквондистка из Татарстана завоевала «золото» на Кубке президента Турции
Помимо медали Анна Казарновская получила путевку на первенство Европы
Фото: vk.com/id187386285
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В минувшие выходные в Анталье состоялся крупный международный турнир по тхэквондо на Кубок президента Турции. В весовой категории до 52 килограмм у юниорок «золото» взяла студентка педагогического университета из Набережных Челнов Анна Казарновская.
В полуфинале девушка одолела свою соперницу из Липецка Ирину Мещерякову со счетом 9:2, а в финале – москвичку Анастасию Космичеву (8:5).
Известно, что главным призом для Анны стала не сама медаль, а путевка на первенство Европы по тхэквондо.
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ИСТОЧНИК KP.RU