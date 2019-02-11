2019-02-11T13:38:27+03:00
Общество

В Казани выявлено 118 случаев заболевания гриппом

Однако среди привитой части населения заболевших нет
Алина ГАБДУЛИНА
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По данным на понедельник, 11 февраля, в Казани сохраняется превышение числа заболеваемости гриппом и ОРВИПо данным на понедельник, 11 февраля, в Казани сохраняется превышение числа заболеваемости гриппом и ОРВИФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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По данным на понедельник, 11 февраля, в Казани сохраняется превышение числа заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в городе уже зафиксировано 118 случаев заболевания гриппом, из них 89 – у детей.

По словам начальника Управления здравоохранения Татарстана Ильнура Халфиева, сейчас уже 14 классов в 5 школах города закрыты на карантин. Об этом он рассказал на еженедельной планерке в мэрии Казани.

Халфиев призвал напомнить горожанам о соблюдении меры профилактики и необходимости избегать посещения мест массового скопления людей. После он добавил, что самым эффективным средством от инфекции сейчас является прививка. Свои слова Халфиев аргументировал тем, что среди привитых заболевший на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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