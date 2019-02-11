В Чебоксарах на карантине из-за ОРВИ находятся уже 625 школьников
По сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на три класса
Если на прошлой неделе на карантин было закрыто 19 классов в пяти школах, то сейчас речь идет о 22 классах в девяти школахФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В понедельник, 11 февраля, стало ясно, что число заболевших ОРВИ детей в Чебоксарах выросло по сравнению с прошлой неделей. На данный момент на карантине находятся уже 625 школьников. Такие цифры назвал начальник городской ЕДДС Валерий Гладков на еженедельной планерке в мэрии Чебоксар.
Если на прошлой неделе на карантин было закрыто 19 классов в пяти школах, то сейчас речь идет о 22 классах в девяти школах.
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ИСТОЧНИК KP.RU