В Чебоксарах на карантине из-за ОРВИ находятся уже 625 школьников

11 Февр. 17:15 2019-02-11T17:15:25+03:00

Если на прошлой неделе на карантин было закрыто 19 классов в пяти школах, то сейчас речь идет о 22 классах в девяти школах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на три класса

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 февраля, стало ясно, что число заболевших ОРВИ детей в Чебоксарах выросло по сравнению с прошлой неделей. На данный момент на карантине находятся уже 625 школьников. Такие цифры назвал начальник городской ЕДДС Валерий Гладков на еженедельной планерке в мэрии Чебоксар.

Если на прошлой неделе на карантин было закрыто 19 классов в пяти школах, то сейчас речь идет о 22 классах в девяти школах.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU