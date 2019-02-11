2019-02-11T14:58:07+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчина во время пожара вытолкнул в окно жену и сына

Сам он получил ожоги
Лика ИСАЕВА
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Во время возгорания жильцы дома спалиВо время возгорания жильцы дома спалиФото: МЧС Чувашии
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Пожар в частном доме на улице Лермонтова в Канаше начался в ночь с субботы на воскресенье - с 9 на 10 февраля. 40-летний хозяин проснулся в 2.40 от сильного треска. Дом был охвачен огнем, пути отступления через дверь были отрезаны едким дымом.

Мужчина не растерялся. Он вытолкнул в окно своего шестилетнего сына и 37-летнюю супругу, вызвал пожарных. Сам попытался еще до их приезда потушить огонь, но не смог - огонь во всю разбушевался.

Приехавшие пожарные вывели мужчину на воздух из задымленного помещения и доставили его к медикам.

- С признаками отравления продуктами горения и с ожогами рук он доставлен в больницу, - сообщили в МЧС Чувашии. - По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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