В Чувашии мужчина во время пожара вытолкнул в окно жену и сына

11 Февр. 14:58 2019-02-11T14:58:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в частном доме на улице Лермонтова в Канаше начался в ночь с субботы на воскресенье - с 9 на 10 февраля. 40-летний хозяин проснулся в 2.40 от сильного треска. Дом был охвачен огнем, пути отступления через дверь были отрезаны едким дымом.

Мужчина не растерялся. Он вытолкнул в окно своего шестилетнего сына и 37-летнюю супругу, вызвал пожарных. Сам попытался еще до их приезда потушить огонь, но не смог - огонь во всю разбушевался.

Приехавшие пожарные вывели мужчину на воздух из задымленного помещения и доставили его к медикам.

- С признаками отравления продуктами горения и с ожогами рук он доставлен в больницу, - сообщили в МЧС Чувашии. - По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU