В Чувашии мужчина во время пожара вытолкнул в окно жену и сына
Пожар в частном доме на улице Лермонтова в Канаше начался в ночь с субботы на воскресенье - с 9 на 10 февраля. 40-летний хозяин проснулся в 2.40 от сильного треска. Дом был охвачен огнем, пути отступления через дверь были отрезаны едким дымом.
Мужчина не растерялся. Он вытолкнул в окно своего шестилетнего сына и 37-летнюю супругу, вызвал пожарных. Сам попытался еще до их приезда потушить огонь, но не смог - огонь во всю разбушевался.
Приехавшие пожарные вывели мужчину на воздух из задымленного помещения и доставили его к медикам.
- С признаками отравления продуктами горения и с ожогами рук он доставлен в больницу, - сообщили в МЧС Чувашии. - По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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