2019-02-11T12:21:40+03:00
Спорт

«Зенит-Казань» потерпел первое поражение в чемпионате России

Казанцы уступили «Факелу» из Нового Уренгоя в тай-брейке
Наиля ГАЛИМОВА
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Самым результативным игроком матча стал Михайлов, набравший 23 очка.Самым результативным игроком матча стал Михайлов, набравший 23 очка.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Зенит» на своей площадке уступил «Факелу» из Нового Уренгоя в матче чемпионата России. Это поражение прервало 18-матчевую победную серию татарстанской команды в турнире. До этого «Зенит» уступал «Факелу» с таким же счетом 2:3 на клубном чемпионате мира в ноябре.

За казанцами остались первые два сета, в третьем и четвертом победили гости. Тогда все решил тай-брек. В нем «Факела» много подавал и быстро добыл преимущество. Несмотря на то, что казанцам удалось позже сравнять счет, победа все же досталась гостям – 16:14.

– Видел, что игроки физически не вытягивают. Количество ошибок на подаче это показывает. Это не потому что игроки психологически испугались, просто физически не выдержали. Думаю, это основная причина поражения. Потом молодежь «Факела» включилась, дали им возможность разыграться, - прокомментировал игру пресс-службе клуба главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно.

Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 23 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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