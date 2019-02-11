В Чебоксарах должник по ЖКХ вместо оплаты долга распространял листовки с клеветой на директора УК
Директор ООО «УК «Юность» вынуждена была обратиться в суд с иском к одному из жильцов, проживающих на территории этой УК. Мужчина с 2012 года распространяет среди местных жителей листовки, в которых распространяет недостоверные сведения, порочащие ее честь, достоинство, репутацию.
Во время процесса выяснилось, что в листовках есть информация о якобы неоднократно похищеных директором УК деньгах, о том, что она избивала и истязала своих детей. В листовках женщину обвиняли в том, что она купила на эти средства квартиры, дом, внедорожник, импортную челюсть и катается отдыхать за границу.
- Истица просила суд признать данные сведения не соответствующими действительности и взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в Калининском районном суде Чебоксар.
Оказалось, что автор листовок - злостный неплательщик за услуги ЖКХ. Вместо того, чтобы выплатить долги, мужчина решил писать клеветнические листовки, в авторстве которых должник и ответчие признался сразу.
Рассмотрев это дело, суд признал информацию, которую распространял мужчина, не соответствующей действительности, которая порочила честь, достоинство и репутацию директора УК. Он должен выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.
ИСТОЧНИК KP.RU
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