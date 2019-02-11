2019-02-11T12:26:24+03:00
Общество

Из центра Казани в Дербышки на метробусе: В столице Татарстана рассчитывают запустить новый вид транспорта

Протяженность маршрута должна составить примерно 50 километров
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: pixanay.comФото: pixanay.com
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По Казани может начать курсировать новый вид пассажирского транспорта - метробусы. Об этом в ходе итоговой коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана рассказал мэр столицы республики Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, всего задумано появление трех линий метробуса. Они должны соединить центр Казани с Ново-Савиновским и Приволжским районами, а также с Дербышками. Общая протяженность должна составить порядка 50 километров.

О сроках появления нового вида транспорта пока говорить преждевременно. Тем более, что удовольствие это не из дешевых. Так, организация линий метробусов в столице Татарстана обойдется примерно в 6 миллиардов рублей.

Отметим, что метробусы очень популярны в ряде стран. В частности, подобный вид транспорта начал эксплуатироваться в Бразилии еще в 80-х годах прошлого века. Также линии метробусов есть, например, в некоторых городах США, Аргентины и Колумбии. Также, например, метробусы колесят по улицам израильской Хайфы и турецкого Стамбула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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