В Татарстане во время пожара спасли 9 человек

11 Февр. 15:58 2019-02-11T15:58:55+03:00

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Пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Шевченко в Альметьевске вспыхнул в воскресенье, 10 февраля в 9.35. В пожарную охрану о дыме из окна одной из квартир позвонил прохожий.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит кухня в квартире на втором этаже. Пытаясь потушить пламя, женщина получила ожоги рук.

Для спасения людей, отрезанных от выходов едким дымом, огнеборцы установили 3-х коленную выдвижную лестницу в окно 2-го этажа. Так они помогли эвакуироваться трем жителям дома. Еще шестерых вывели при помощи спасательных масок по лестничным маршам с 3-го и 4-го этажа.

- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU