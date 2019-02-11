УНИКС примет лидера лиги ВТБ и чемпиона России ЦСКА

11 Февр. 17:50 2019-02-11T17:50:43+03:00

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В очередном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашнем паркете «Баскет-Холла» примет московский ЦСКА, чемпиона России и лиги ВТБ, причем бессменного с 2003 года.

Это первая встреча команд в этом сезоне. В рамках лиги ВТБ УНИКС обыгрывал москвичей только дважды: 6 января 2011 года (67:60) и в финале турнира 6 июня 2016 (79:74).

В столицу Татарстана прилетят все 14 баскетболистов ЦСКА. В Москве остались только восстанавливающийся после операции стопы Михаил Кулагин и юниор Александр Хоменко, сообщили в пресс-службе ЦСКА.

– Нет никаких вопросов, мы играем против самой сильной команды Лиги, одной из лучших команд Евролиги. Чтобы противостоять им, мы должны быть на максимальном уровне физической и ментальной подготовки. Без сомнения предстоит тяжелая игра. Нам нужно быть аккуратными в нападении, не допускать потери мяча и принимать правильные решения. Не отдавать легкие мячи, хорошо персонально защищаться, - прокомментировал предстоящий матч главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

ИСТОЧНИК KP.RU