В Казани на улице Парина провалился асфальт
Инцидент произошел возле одной из проходных Деревни Универсиады [фото]
Фото: соцсети
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В интернете появилась информация о том, что в прошедшие выходные в Казани вновь провалился асфальт. На этот раз инцидент произошел на улице Парина, возле одной из проходных Деревни Универсиады.
Судя по фотографии, приложенной к посту, яма образовалась очень немаленькая, но ее оперативно огородили забором. На месте с выходные работали дорожники.
Интересно, что ничего кроме смеха у местных жителей новость об очередном провале дороги не вызвала.
ИСТОЧНИК KP.RU