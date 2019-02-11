В Казани на улице Парина провалился асфальт

11 Февр. 12:44 2019-02-11T12:44:45+03:00

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В интернете появилась информация о том, что в прошедшие выходные в Казани вновь провалился асфальт. На этот раз инцидент произошел на улице Парина, возле одной из проходных Деревни Универсиады.

Судя по фотографии, приложенной к посту, яма образовалась очень немаленькая, но ее оперативно огородили забором. На месте с выходные работали дорожники.

Интересно, что ничего кроме смеха у местных жителей новость об очередном провале дороги не вызвала.

ИСТОЧНИК KP.RU