В Татарстане ночью в лесу сломался снегоход: удалось спасти от замерзания двух людей
ЧП произошло в воскресенье 10 февраля в 2.45 в лесу в Сабинском районе республики. По телефону "112" позвонил мужчина и рассказал, что он с товарищем отправился в лес на снегоходе, но транспорт сломался и они теперь не могут выбраться из леса самостоятельно.
Из-за холода мужчины начали замерзать и им требуется срочная эвакуация. Находятся они в пяти километрах восточнее поселка городского типа Богатые Сабы.
На место прибыла дежурная смена Зонального поисково-спасательного отряда №4. Обнаружить попавших в беду смогли на опушке леса по сигналу телефона.
- Спасатели перевезли людей на своей спецтехнике на базу отдыха «Лесная сказка» в поселке Богатые Сабы, - рассказали в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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