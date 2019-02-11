2019-02-11T16:53:02+03:00
Происшествия

В Татарстане ночью в лесу сломался снегоход: удалось спасти от замерзания двух людей

ЧП произошло в Сабинском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мужчины попросили срочную эвакуацию из-за сломанного снегохода.Мужчины попросили срочную эвакуацию из-за сломанного снегохода.Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

ЧП произошло в воскресенье 10 февраля в 2.45 в лесу в Сабинском районе республики. По телефону "112" позвонил мужчина и рассказал, что он с товарищем отправился в лес на снегоходе, но транспорт сломался и они теперь не могут выбраться из леса самостоятельно.

Из-за холода мужчины начали замерзать и им требуется срочная эвакуация. Находятся они в пяти километрах восточнее поселка городского типа Богатые Сабы.

На место прибыла дежурная смена Зонального поисково-спасательного отряда №4. Обнаружить попавших в беду смогли на опушке леса по сигналу телефона.

- Спасатели перевезли людей на своей спецтехнике на базу отдыха «Лесная сказка» в поселке Богатые Сабы, - рассказали в МЧС Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержан водитель, сбивший инспектора ДПС в Казани
Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр
Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля
Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива
В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа
В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту
В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова
В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью