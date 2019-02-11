В Чебоксарах появится памятник купцу Прокопию Ефремову
Данный скульптурный ансамбль – подарок депутатов городского собрания и общественных деятелей
Фото: пресс-служба мэрии Чебоксра
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В 2019 году Чебоксары отметят 550-летие со дня своего основания. Однако подарки по этому поводу город начал получать уже сейчас. Так, депутаты местного собрания и общественные деятели на свои деньги установят в Чебоксарах памятник купцу Прокопию Ефремову.
Скульптурный ансамбль, который будет изображать Ефремова на прогулке, появится на Арбате на именном бульваре купца.
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ИСТОЧНИК KP.RU